WOMEN | Lazio, Castiello suona la carica: le parole a LSC

La Lazio Women affronterà il Sassuolo in trasferta e alla vigilia dell'incontro Castiello ha parlato ai microfoni ufficiali del club

Alla vigilia della sfida col Sassuolo, in trasferta, ai microfoni ufficiali del club ha parlato il capitano della Lazio Women. Le parole di Castiello: "Il gruppo ha lavorato in due settimane molto bene e in modo molto intenso, non veniamo da un momento semplice e quindi c’è più applicazione da parte di tutte. Penso che la reazione mentale sia la più importante, poi certo anche l’aspetto tattico è importante per vincere le partite. Però quello mentale conta più di tutto”.

“Il Sassuolo è in Serie A da molti anni, ha molta esperienza. Noi sappiamo che dobbiamo fare la nostra partita e come in tutti i momenti delicati una grande squadra deve rispondere presente sempre. Il capitano, soprattutto nei momenti difficili, deve saper trascinare la squadra perché quando è tutto semplice e arrivano le vittorie il gruppo si trascina da solo”.

“Non mi piace parlare di pressione perché ogni partita è importante a modo suo come può essere la prima in classifica o con l’ultima. Ogni partita va combattuta fino alla fine”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE