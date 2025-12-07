WOMEN | Lazio, Castiello suona la carica: le parole a LSC
Alla vigilia della sfida col Sassuolo, in trasferta, ai microfoni ufficiali del club ha parlato il capitano della Lazio Women. Le parole di Castiello: "Il gruppo ha lavorato in due settimane molto bene e in modo molto intenso, non veniamo da un momento semplice e quindi c’è più applicazione da parte di tutte. Penso che la reazione mentale sia la più importante, poi certo anche l’aspetto tattico è importante per vincere le partite. Però quello mentale conta più di tutto”.
“Il Sassuolo è in Serie A da molti anni, ha molta esperienza. Noi sappiamo che dobbiamo fare la nostra partita e come in tutti i momenti delicati una grande squadra deve rispondere presente sempre. Il capitano, soprattutto nei momenti difficili, deve saper trascinare la squadra perché quando è tutto semplice e arrivano le vittorie il gruppo si trascina da solo”.
“Non mi piace parlare di pressione perché ogni partita è importante a modo suo come può essere la prima in classifica o con l’ultima. Ogni partita va combattuta fino alla fine”.
