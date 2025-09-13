WOMEN | Lazio, Durante: "Giochiamo ogni partita per vincere. L'obiettivo..."

La Lazio Women ha battuto anche il Parma, infilando la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della Women's Cup. Al termine della gara, in zona mista, ha parlato Francesca Durante. Queste le parole del portiere biancoceleste: "Entrare in questo gruppo per me è stato molto facile perché le ragazze e lo staff mi hanno accolto a braccia aperte. È stato facile integrarsi. Ovviamente è l’inizio di un percorso, dobbiamo ancora migliorare tanto però questo inizio ci dà fiducia per il futuro”.

“Vincere il trofeo? Giochiamo partita per partita, cerchiamo di dare il meglio. Siamo una squadra che sta crescendo e ovviamente giochiamo ogni partita per vincere. Sicuramente ci dà tanta fiducia, lavoriamo partita per partita per migliorare. Stiamo andando bene, dobbiamo continuare così”.

“Col Parma è stata una bella prestazione, ovviamente dobbiamo ancora migliorare. L’obiettivo è quello di crescere partita dopo partita, stiamo dimostrando una crescita costante ed è quello che volevamo”.

