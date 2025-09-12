WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Parma? Gara della maturità, cambieremo qualcosa e chi..."

Alla vigilia di Lazio Women - Parma, ai microfoni ufficiali del club ha parlato il tecnico delle biancocelesti Gianluca Grassadonia. Le sue parole sul match: "Con la Juve vittoria fondamentale e importante, soprattutto per l’autostima ma noi sappiamo che la strada è ancora molto lunga. A Torino la squadra è stata molto brava, risultato in bilico: qualche occasione noi, qualche occasione loro. Ma la squadra ha avuto grande mentalità e soprattutto la concentrazione di restare in partita fino alla fine e colpire per la vittoria. Siamo sul percorso giusto, abbiamo conquistato un traguardo importante ma c’è una partita difficile contro il Parma che è una squadra a cui vanno i complimenti. Ha cambiato tanto, l’abbiamo studiata e sappiamo che gioca molto bene e ha principi interessanti. Verrà qui per la fare la gara della vita. Per noi sarà la partita della maturità, sicuramente qualche ragazza nuova rispetto a Torino perché abbiamo delle diffidate che vogliamo tutelare e chi giocherà dovrà rispondere presente”.

FORMAZIONE - “Faremo scelte diverse da un punto di vista delle singole, qualcuna la vogliamo anche valutare per vederne la crescita. Siamo un cantiere aperto, lo saremo ancora per parecchio tempo. È importante anche la squadra entri in campo con la concentrazione giusta e la maturità giusta. Goldoni fuori per Visentin, che segnale è stato? Penso che la squadra abbia recepito il messaggio, ha capito che era una partita che dovevamo cercare di vincere fino in fondo mantenendo un equilibrio che per noi è importante importante. La squadra lo ha recepito, ci siamo strutturati in maniera diversa rispetto all’inizio della gara e quindi complimenti a loro. Il percorso è ancora lungo, troveremo la squadra che affronterà in maniera diversa dalla Juve. Dobbiamo essere bravi a tenere le contromisure”.

MOMENTO - “Fari puntati, se bisogna tenere a bada gli animi? Io sono certo di avere una squadra molto matura che lavora sempre al massimo ogni giorno, ci mette anima e cuore a ogni allenamento. Ha voglia di migliorarsi e sono convinto che farà la partita che deve. Ritorno al discorso della maturità. Giocarsi la gara come questa squadra ha fatto sempre cercando di non commettere gli errori che sono stati fatti nella sfida di apertura”.

ATTACCO - “La società su questo è stata brava. Valuteremo Karczewska nelle ultime ore perché ha avuto un problemino. Visentin, come tutte, sa che c’è competitività e che a seconda di chi incontreremo possiamo cambiare modulo. Questa è una squadra che può fare tutto, ogni giorno cerchiamo di mettere dentro un mattoncino”.

WOMEN’S CUP - “Avversaria che vorrei incontrare in semifinale? No, non c’è. Vado di partita in partita. Domani c’è il Parma e sarà difficile, la dobbiamo affrontare come se fosse una finale e non avessimo ancora il pass per i turni successivi. Voglio che si faccia una partita molto seria”.

