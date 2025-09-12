WOMEN | Lazio, il messaggio di Goldoni alla vigilia del match col Parma - FOTO

La Lazio Women ha iniziato la stagione col piede giusto. I due successi consecutivi conquistati con Napoli e Juventus hanno consentito alle biancocelesti di strappare il pass per le Final Four della Women's Cup, che hanno così centrato il primo di tanti obiettivi. Al Fersini domani ci sarà il Parma, l'ultimo match della fase a gironi del nuovo torneo, a cui le capitoline arrivano senza pressioni ma con la voglia di fare bene. Alla vigilia dell'incontro, via social, Eleonora Goldoni ha condiviso un carosello di scatti di alcuni momenti vissuti con le compagne e sotto si legge: "Il tuo "giorno normale" è il sogno di qualcuno.. non dimenticarlo mai".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE