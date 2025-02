DA BAFFO MENÙ FISSO A 28 EURO E TANTE NOVITÀ! PRENOTA SUBITO A NOME DE LALAZIOSIAMONOI!

Da Baffo - La qualità della carne, la qualità della carne da "Da Baffo": un'esperienza culinaria senza pari

Sei alla ricerca di un menù fisso che coniughi qualità e convenienza? Da Baffo ha la proposta perfetta per te! Per soli 28,00 euro, potrai goderti un pasto completo in un’atmosfera accogliente e conviviale. Il menù fisso prevede: un delizioso antipasto della casa, un primo piatto a scelta dello chef, seguito da una succulenta tagliata di manzo con rucola o rosmarino. Non manca un contorno sfizioso, il dolce della casa, un calice di vino o acqua e, per concludere al meglio, un ottimo caffè.

Questo menù è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi sabato, domenica e festivi), perfetto per pranzi di lavoro o cene infrasettimanali tra amici. È valido per un minimo di due persone e tutto ciò che non è incluso nel menù può essere richiesto a parte.

Non perdere l’occasione di provare questa formula conveniente e gustosa: prenota subito al numero 329.62611635. Da Baffo ti aspetta con i suoi sapori autentici e un servizio attento!

E ricorda, per chi non usufruirà del menù fisso ma citerà Lalaziosiamonoi.it, un trattamento speciale! Scoprilo!

Un secondo menù

Ma c'è anche un secondo menù Da Baffo! Quello da 30€! Con soli 30€ potrai gustare un antipasto della casa, una succulenta bistecca da 400g, contorno di patate e un dolce delizioso. Il tutto accompagnato da acqua, un calice di vino e il classico caffè per concludere al meglio il pasto

Dove trovarci

Siamo in Via dei Fulvi, 8, facilmente raggiungibili grazie alla Metro A, fermata Porta Furba. Il nostro staff vi aspetta per regalarvi una serata all'insegna del gusto e della tradizione.

Prenota il tuo tavolo

Chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +39 329 626 1635 per riservare il tuo posto.

Scopri di più

Sito internet: www.bisteccheriadabaffo.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/bisteccheriadabafforoma

Speciale per gli amici di Lalaziosiamonoi.it

Chi si presenta a nome di Lalaziosiamonoi.it avrà un omaggio speciale per rendere la serata ancora più indimenticabile.

Vieni a scoprire il mondo di Da Baffo, dove la passione per la carne si trasforma in arte culinaria. Vi aspettiamo! Scorri la fotogallery sul fondo della news!