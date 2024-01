Calciomercato Lazio | Candreva sogna il ritorno e da Formello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Antonio Candreva, come vi avevamo anticipato in esclusiva, è un profilo da seguire in ottica Lazio. L'esterno romano all'età di 36 anni - 37 a fine frebbaio - è ancora in grado di dire la sua con la maglia della Salernitana e la necessità dei biancocelesti di rinforzare il tridente offensivo combacia con la sua volontà di fare ritorno nella Capitale. Se, infatti, per la dirigenza biancoceleste oggi non rappresenta un priorità, lui guarda con attenzione a un possibile ritorno a Formello e spinge affinché si possano creare i presupposti per una possibile trattativa. Un mese fa, a dire il vero, la Lazio un tentativo lo aveva fatto ma trovando sbarrate le porte da parte club granata. Oggi le cose potrebbero essere cambiate. Alla conlusione del calciomercato invernale mancano 10 giorni, come riporta Gianluca Di Marzio, da Roma sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo, capire se quella che sembrava solo un'ipotesi nelle prossime ore possa rivelare delle condizioni ottimali per concretizzare l'idea e allungare la rosa degli attaccanti a disposizione di Maurizio Sarri.