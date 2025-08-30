Calciomercato Lazio | Gila rifiuta il rinnovo: lo spagnolo vuole andar via

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato non è stato solo un freno per le entrare della Lazio, ma anche per le uscite. L'impossibilità di sostituire i calciatori uscenti ha costretto la società a evitare ogni cessione, per evitare di andare a indebolire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. All'interno di questa, però, il rischio che nasca qualche malumore è una preoccupazione che accompagna tecnico e società. Alcuni giocatori che avrebbero preferito salutare il club per provare un salto di qualità sono stati costretti a restare chiusi tra le mura di Formello e tra questi rientrerebbe anche Mario Gila. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, il centrale spagnolo avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto offerto dalla Lazio.

GILA VUOLE ANDAR VIA - La sua intenzione, sottolinea il quotidiano, sarebbe infatti quella di lasciare la Capitale a giugno, se non addirittura durante il mercato di gennaio qualora la società riuscisse a sbloccare la situazione. Le offerte arrivate in estate e respinte dalla società sono la conferma dell'interesse concreto, anche di top club europei, che si è creato intorno al classe 2000. Real Madrid e Psg sono due delle società più importanti che hanno chiesto informazioni, con il Bournemouth che aveva messo sul piatto un'offerta concreta. Il contratto di Gila scadrà nel 2027, dalla prossima stagione la Lazio perderà la propria forza in sede di trattativa e il valore andrà dimezzandosi. Gennaio potrebbe essere l'ultima finestra utile per tirare sul prezzo, sempre considerando il 50% sulla futura rivendita da riconoscere al Real Madrid.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.