Calciomercato Lazio | Torna di moda un centrocampista: Colpani il sogno

WEBTV LAZIO, FELIPE ANDERSON: "RINNOVO? MANCA POCO. NEI PROSSIMI GIORNI..." CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson si è raccontato sulle pagine de Il Tempo. L'esterno brasiliano ha ripercorso la sua esperienza in biancoceleste che lo ha visto arrivare ragazzo e diventare uomo. Il numero 7 è pieno di gioia per... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson si è raccontato sulle pagine de Il Tempo. L'esterno brasiliano ha ripercorso la sua esperienza in biancoceleste che lo ha visto arrivare ragazzo e diventare uomo. Il numero 7 è pieno di gioia per... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA FRANCIA: "IL MARSIGLIA SU UN CENTROCAMPISTA BIANCOCELESTE" Siamo ancora a novembre, ma il calciomercato inizia già ad affacciarsi. Inizia a muoversi qualcosa tra i top club europei. In particolare in Francia, dove il Marsiglia sarebbe pronto a una mini rivoluzione dopo aver sbagliato completamente il mercato nel corso... Siamo ancora a novembre, ma il calciomercato inizia già ad affacciarsi. Inizia a muoversi qualcosa tra i top club europei. In particolare in Francia, dove il Marsiglia sarebbe pronto a una mini rivoluzione dopo aver sbagliato completamente il mercato nel corso...