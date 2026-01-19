DIRETTA - Lazio - Como 0-3, cambio in difesa per Sarri
Serie A Enilive | 21ª giornata
Lunedì 19 gennaio 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - COMO 0-3: 2' Baturina (C), 24'-49' Nico Paz (C)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini(64' Lazzari); Belahyane, Cataldi (53' Rovella), Taylor; Cancellieri (53' Isaksen), Ratkov (53' Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Pedro. All.:Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46' Posch), Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret (65' Sergi Roberto), Perrone; Nico Paz, Da Cunha, Rodriguez; Baturina. A disp.: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Douvikas, Moreno, Kuhn, Vojvoda, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. All.: Fabregas
Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Perrotti - Cavallina; IV Uomo: Feliciani; VAR: Maggioni; AVAR: Maresca
Ammoniti: 21' Zaccagni (L), 22' Smolcic (C), 44' Cataldi (L), 58' Pellegrini (L)
SECONDO TEMPO
65' Cambio anche per Fabregas: esce Caqueret, al suo posto Sergi Roberto.
64' Sostituzione Lazio: fuori Pellegrini, dentro Lazzari.
58' Ammonito Pellegrini.
53' Sostituzione Lazio: escono Cancellieri, Ratkov e Cataldi, dentro Isaksen, Noslin e Rovella.
49' Gol del Como! Nico Paz fa doppietta, la infila all'angolino. Provedel si tuffa ma è imprendibile.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
46' Sostituzione Como: fuori Smolcic, dentro Posch.
PRIMO TEMPO
45'+4' Duplice fischio: termina il primo tempo all'Olimpico.
45'+3' Ramon atterra Ratkov, l'arbitro interviene assegnando la punizione ma non estrae alcun cartellino.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 4' di recupero.
44' Ammonito Cataldi per proteste, era diffidato e salterà la sfida col Lecce.
38' Cataldi dal limite, la conclusione è troppo forte e finisce oltre la traversa
34' Nico Paz dal dischetto non spiazza Provedel che con freddezza para il rigore!
34' Si è conclusa la revisione al Var, Fabbri concede il rigore in favore del Como.
32' Fabbri viene richiamato al monitor per rivedere l'azione.
31' È in corso un check del Var, si sta ricontrollando il contatto tra Taylor e Caqueret in area di rigore della Lazio.
24' Gol del Como! Nico Paz approfitta della confusione in area di rigore della Lazio dopo un pallone vangante su un rimpallo, beffa prima Gila e poi Provedel.
22' Smolcic commette fallo e si prende un giallo.
21' Ammonito Zaccagni per un fallo.
16' Contrasto tra Rodriguez e Pellegrini, il giocatore del Como resta a terra per qualche minut. Poi si rialza, può riprendere il gioco.
12' Prova a attaccare la Lazio con un cross in area per Cancellieri, ma il numero 22 non riesce nell'aggancio e la palla torna in possesso del Como.
5' Zaccagni subisce fallo e la Lazio conquista un calcio di punizione da posizione interessante. Pellegrini alla battuta, ma il tiro viene murato dalla difesa del Como.
2' Gol del Como! I lariani subito in vantaggio con Baturina che sfrutta un assist di Valle e spiazza sia la difesa biancoceleste sia Provedel.
1' Il primo possesso è della Lazio.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Termina il riscaldamento. Le squadre tornano negli spogliatoi in attesa del calcio d'inizio.
AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Lazio e Como sono in campo per il consueto riscaldamento pre gara.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Como, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.
