FORMELLO - Lazio, Romagnoli out. Pellegrini ok, su Vecino...

FORMELLO - Out Romagnoli, fermo per la distorsione al ginocchio sinistro rimediata a Napoli. Il difensore verrà risparmiato in Europa League, dovrebbe farcela per il big match con l'Inter di lunedì prossimo. Baroni nel frattempo ha recuperato Pellegrini per giovedì, il terzino era fermo dalla trasferta di Parma per un edema muscolare. Anche Vecino è sulla via del rientro, oggi ha svolto un lavoro differenziato, potrebbe tornare nella lista dei convocati per giovedì. Al massimo comunque andrà in panchina. Castrovilli è fuori dalle opzioni europee, tutte le altre mosse sono prettamente tecnico-tattiche.

Castellanos, squalificato in campionato, salvo sorprese guiderà l'attacco nonostante le prove tattiche del pomeriggio, che tengono ancora in ballo le altre soluzioni offensive. Davanti sembrano sicuri di un posto Tchaouna, Pedro e Noslin, la quarta maglia se la giocano il Taty e Dia con l'argentino in pole visto l'assenza forzata contro l'Inter. A centrocampo riecco Rovella, fermato al Maradona dal giudice sportivo. Insieme a lui favorito Dele-Bashiru. Dietro in vantaggio la coppia Gigot-Patric, a sinistra diventa importante il ritorno di Pellegrini. A destra ballottaggio tra Lazzari e Marusic.