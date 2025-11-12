Lazio, Lotito sicuro sul Flaminio: ecco i prossimi passi

Roma e Lazio ci provano per lo stadio di proprietà. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha spiegato i prossimi passi per il Flaminio.

RASSEGNA STAMPA - Roma e Lazio ci provano per lo stadio di proprietà. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito non ha dubbi: "Siamo pronti a comprare il Flaminio oppure a ottenere un diritto di superficie per 99 anni, ho avuto l’ultima conversazione con Gualtieri giusto ieri. Sto continuando a sollecitare. Ci aspettiamo una svolta immediata", ha spiegato ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Le due opzioni proposte dal patron sono l'acquisto del Flaminio o il diritto di superficie.

La preferenza va ovviamente alla prima, perché permetterebbe alla società di poter patrimonializzare la struttura e mettere lo stadio a bilancio: "La Lazio ha già 300 milioni di patrimonio e lo stadio ci farebbe diventare ancora di più un modello in Europa", ha continuato ancora Lotito. La Lazio, però, non ha ancora presentato il piano economico asseverato che l’assessore Onorato attendeva dopo l’estate. In questo modo il presidente, come scrive lo stesso quotidiano, ha risparmiato circa 4-5 milioni di euro che sarebbero stati a fondo perduto.

La Sovrintendenza, che ancora non si è espressa, avrebbe già dato delle rassicurazioni informali riguardo al progetto della società: il Flaminio non sarà demolito, ma inglobato in una sorta di teca senza scavi o interventi invasivi rispettando l'architettura di Nervi. Alcuni esperti interpellati da Federsupporter sostengono che il Flaminio è 'inalienabile' per la sua natura di immobile storico-culturale. Resta ancora il tema dei vincoli, visto che la struttura è in condizioni di degrado e abbandono. Nel frattempo c'è anche la Roma Nuoto che si era candidata pe riqualificare il Flaminio e aspetta l'esito del ricorso al Tar dopo il 'no' di Roma Capitale al pubblico interesse.