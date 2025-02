Lazio, Mandas titolare anche contro l'Inter: è in arrivo il rinnovo fino al 2029

RASSEGNA STAMPA - Buona la prima a Venezia per Christos Mandas, ora punta alla seconda gara da titolare di seguito contro l'Inter. Dopodiché, come riporta il Corriere dello Sport, ci metterà nero su bianco il rinnovo con adeguamento fino al 2029. Non c'è stato un cambio di gerarchie definitivo, ma lo staff ha deciso di far riposare Provedel per qualche partita, anche per poter valorizzare il giovane greco. Mandas si è messo in mostra contro il Venezia grazie a una bella parata su Oristanio, ma contro l'Inter sarà un bel banco di prova. I numeri sembrano promettenti: sempre secondo lo stesso quotidiano, al momento sono 9 le presenze stagionali dell'ex OFI Creta, con tanto di 3 clean sheet e appena 6 reti subite (non ha mai incassato più di un gol per gara). L'anno scorso, a questo punto della stagione, aveva realizzato solo una presenza. Una speciale in Coppa Italia, nel derby. Gol di Zaccagni e clean sheet guadagnato alla prima da titolare, da lì in poi furono 12 le presenze e 5 i clean sheet fino al termine della stagione.