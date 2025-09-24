Lazio, Rovella tra operazione e terapia conservativa: ecco la decisione

Si delinea la situazione relativa alle condizioni di Nicolò Rovella, alle prese con la pubalgia che l'ha frenato sia contro il Sassuolo che soprattutto nel derby contro la Roma. Per il momento il calciatore ha deciso di non operarsi, come fa sapere la Lazio: effettuerà solamente nuovi consulti e porterà avanti la terapia conservativa.

