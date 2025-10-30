Lazio, Sarri tiene il gruppo sull'attenti: Pisa può essere un crocevia
RASSEGNA STAMPA - Sarri tiene alta la tensione per la sfida contro il Pisa. Alla luce del successo contro la Juve, con un'altra vittoria la Lazio potrebbe rilanciare la propria, stagione andando a rispolverare le proprie ambizioni europee che, dopo un inizio di stagione in salita, sembravano, ormai, essersi esaurite.
Mau si aspetta dai suoi una prova di maturità. Troppe volte la Lazio, dopo imprese importanti, ha mancato l'appuntamento con i tre punti, anche contro squadre più modeste. Il Pisa ha appena fermato il Milan e Sarri ha avvertito i suoi: "Non cadiamo nella trappola. Serve la stessa attenzione, il carattere, la testa, altrimenti non avremo fatto nulla". Queste le sue parole riportate da Il Messaggero, che evidenziano come il tecnico voglia assolutamente prevenire cali di tensione per una settimana che può cambiare il volto della stagione biancoceleste.
Dopo la trasferta in Toscana ci sarà il Cagliari in casa, altro avversario alla portata. Sono queste le partite che potrebbero dare un senso alla stagione della Lazio che, con due vittorie, potrebbe provare a modificare un copione che sembrava già scritto, cambiando la storia del proprio campionato.