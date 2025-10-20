Atalanta - Lazio, Provedel torna in versione super eroe: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Almeno due parate miracolose: quella sul tiro di Lookman, deviato dalla gamba di Marusic, e quella su calcio d'angolo che leva dall'incrocio e spedisce sul palo. Poi le altre complicate, ma per un portiere come lui di ordinaria amministrazione. Ivan Provedel tiene alti gli scudi durante l'assalto dell'Atalanta, evita il capitombolo della Lazio, mette le manone, i guanti, i suoi riflessi sullo 0-0 finale incidendo al pari di un attaccante.
La Lazio gli deve un punto, questo è indubbio, fa il suo e più del suo, ma la palma di migliore in campo gliela soffia Gila. È noto, d'altronde, questo è il destino amaro dei portieri, destinati a vivere nell'ombra dei giocatori di movimento. Eppure, oggi i quotidiani gli hanno voluto riconoscere i meriti con voti che rendono omaggio a una prova di altissimo livello.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7,5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 7;
TUTTOSPORT - Provedel 7;
IL MESSAGGERO - Provedel 7,5;
CORRIERE DELLA SERA - Provedel 7,5;
IL TEMPO - Provedel 7.5;
