Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru, c'è un'offerta dalla Turchia: i dettagli
21.01.2026 10:00 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - Occhio alle cessioni. Non sono finite qui, anzi. La Lazio è disposta a rispondere a tutte le telefonate che arrivano a Formello. Dai big ai giocatori meno considerati, nessuno è incedibile in questo mercato di gennaio. Questo discorso vale soprattutto per Dele-Bashiru. È appena rientrato dalla Coppa d'Africa, è arrivato al terzo posto con la Nigeria.
Il suo futuro nella Capitale è in bilico. Come riportato da Il Corriere dello Sport, ha ricevuto una proposta dal Trabzonspor, ma non sarebbe molto convinto di tornare di nuovo in Turchia (la Lazio l'aveva acquistato dall'Hatayspor). Il centrocampista però potrebbe valutare offerte dalla Premier: nelle scorse settimane si era fatto avanti il Nottingham Forest.
