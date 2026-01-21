Calciomercato Lazio | Mandas in uscita, pronto il sostituto: ecco chi è
21.01.2026 11:30 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - Altra cessione in vista. Non solo Romagnoli: con le valigie pronte c'è anche (da tempo) Mandas. Il portiere ha ricevuto una proposta dal Bournemouth, che lavora sulla formula dell'affare con la Lazio. L'ultima offerta è sempre quella di un prestito con diritto di riscatto tra i 20 e i 22 milioni di euro.
La società biancoceleste però accetterebbe solo l'obbligo per lasciar partire il greco. Come riportato da Il Messaggero, il sostituto come secondo può essere Leali del Genoa, già sondato nelle scorse settimane. Il club rossoblù ha appena annunciato l'arrivo in porta di Bijlow dal Feyenoord e ora il classe '93 può andare via.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.