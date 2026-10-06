Lazio, Gattuso valuta gli infortunati per il Monza. Come sta Rovella e non solo

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RASSEGNA STAMPA - Quarantotto ore di valutazioni. Gattuso ritrova la squadra a Formello: nel pomeriggio andrà in scena il primo allenamento in vista del Monza dopo due giorni di riposo. Il tecnico della Lazio riabbraccerà quasi tutti i nazionali: manca solo Sutalo, l'ultimo a giocare con la Croazia. Poi il gruppo sarà di nuovo al completo, come riportato da Il Corriere dello Sport.

E in questi primi giorni Rino farà il punto su chi potrà rientrare a disposizione domenica. Sicuramente ci sarà Dele-Bashiru, riaggregato al resto dei compagni e in campo nell'amichevole contro la Juve Stabia. Poi rientreranno Marusic e Cancellieri e ci proverà pure Rovella: da capire se saranno convocati. Niente da fare invece per Cataldi (affaticato al quadricipite) e Gudmundsson, che saranno out.