Lazio, Guendouzi doppia certezza: quando segna si vince sempre

RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi è una certezza della Lazio e non solo per le sempre ottime prestazioni che mette in scena. Matteo Guendouzi è una certezza della Lazio anche quando segna. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il centrocampista francese nelle cinque volte in cui ha trovato la rete con la maglia biancoceleste ha sempre regalato una vittoria alla squadra.

LE CINQUE VITTORIE FIRMATE GUENDOUZI - È successo nella vittoria per 2-0 a Empoli il 22 dicembre del 2023, è successo nelle due occasioni in cui ha segnato a Torino (2-0 e 3-2 del 22 febbraio 2 del 29 settembre 2024), quando ha segnato in Coppa Italia contro il Genoa (vittoria per 1-0 del 5 dicembre 2023) e nella partita di ieri contro l'Hellas Verona. Cinque gol tra Serie A e Coppa Italia e cinque vittorie: un motivo in più per sperare che Guendo possa finalmente trovare feeling con la porta avversaria.

