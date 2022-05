Lazio, il futuro di Luis Alberto è incerto. Ma in un caso può restare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - I problemi con l'indice di liquidità della Lazio e la fine di un ciclo iniziato nel 2016, potrebbero essere questi due i fattori a decidere l'addio di Luis Alberto a fine stagione. Sembra quasi certo che uno tra Milinkovic e lo spagnolo possa partire, i tifosi si augurano di no e soprattutto sperano vivamente di non dover rinunciare ad entrambi in estate. Sarebbe un colpo pesantissimo per il centrocampo biancoceleste, anche se sono già diversi i nomi in lista per il calciomercato. Queste che arrivano, a cominciare dalla Sampdoria, potrebbero essere le ultime tre partite alla Lazio per molti dei calciatori attualmente in rosa, compreso Luis Alberto, che però, secondo la rassegna di Radiosei, potrebbe alla fine rimanere (il contratto scade nel 2025) grazie alla qualificazione in Europa League. L'eventuale incasso che darebbe il quinto posto potrebbe essere un aiuto per le casse di Lotito, a quel punto non più obbligato a cedere alle richieste del mercato e a vendere lo spagnolo, che sarebbe attratto dall'idea di restare per giocarsi la coppa. Scenari possibili, prima serve però che la Lazio faccia il suo sul campo.

