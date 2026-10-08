Lazio, con il Monza alla ricerca di un altro primato: l'obiettivo di Gattuso
08.10.2026 10:15 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Gattuso è già da record: mai nella storia biancoceleste era stata registrata una quota di 13 punti dopo le prime cinque partite di campionato.
Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, è già un altro il primato nel mirino: contro il Monza, infatti, Ringhio insegue l'obiettivo della quinta vittoria, facendo ottenere cinque successi nelle prime sei gare.
Un dato che la Lazio non ha mai fatto rilevare e che adesso ha l'occasione di cogliere all'Olimpico domenica prossima, quando sfiderà la formazione di Juric.
autore
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.