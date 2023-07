Lazio, Sarri fa i conti con i primi infortuni: le condizioni di Hysaj

RASSEGNA STAMPA - Prosegue il lavoro della Lazio a Auronzo di Cadore, questi che verranno saranno gli ultimi giorni di ritiro e poi la squadra farà ritorno nella Capitale. Le giornate sono scandite dalle sedute, mattutine e pomeridiane, alle quali però, da due giorni, non prende parte Hysaj. L’albanese si è fermato dopo l’amichevole contro il Primorje, per un problema alla caviglia destra. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di un’infiammazione al tendine d’Achille. Non è il solo infortunato, insieme a lui anche Akpa Akpro.

