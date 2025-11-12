Lazio, tre rientri per Sarri: si rivede anche Dele-Bashiru
RASSEGNA STAMPA - Sosta con buone notizie. La Lazio tornerà a lavorare oggi pomeriggio a Formello dopo i due giorni di riposo concessi a seguito della sconfitta contro l'Inter. Durante la pausa non ci saranno Mandas, Marusic, Hysaj, Isaksen, Dia e Zaccagni, ma Sarri si prepara a ritrovare in gruppo almeno tre giocatori.
Come riportato da Il Messaggero, infatti, in queste due settimane è previsto il ritorno con il resto della squadra di Nuno Tavares, Castellanos e Dele-Bashiru, attualmente fuori lista.
Al rientro dalla sosta, quindi, contro il Lecce, il tecnico biancoceleste potrà finalmente contare su quasi tutto il gruppo a disposizione. Con Rovella ancora in dubbio, l'unico fermo ai box rimarrebbe Cancellieri, che ha dei tempi di recupero più lunghi.