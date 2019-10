Una Lazio a due facce: la strategia di Inzaghi tra campionato e coppe

Nelle ultime due partite di campionato (contro Genoa e Bologna) Inzaghi ha mandato in campo, per la prima volta in stagione, la stessa formazione: 11 su 11, Ma attenzione: tra i titolari nessun nuovo acquisto. È la nuova strategia della Lazio legata al turnover, strettamente necessario per il tecnico viste le esperienze degli anni passati. In campionato il tecnico sta puntando sulla vecchia guardia, l'Europa League è il trampolino dei nuovi, per trovare la forma e il minutaggio che manca. Vecchi ingranaggi, vecchie certezze per puntare alla Champions, la strategia è puntare sull'usato sicuro in campionato. In Serie A la Lazio ha vinto solo una delle ultime 45 partite segnando il gol decisivo dal 65’ in poi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, mentre nelle coppe l'indice di partite vinte nel finale aumento. Certificato di una buona dose di cambi a gara in corso, che facilitano il lavoro e la strategia del tecnico. Una Lazio doubleface che schiera i titolarissimi e la vecchia guardia in campionato, risparmiandoli in Europa. Perché l'importanza e l'obiettivo Champions passa anche da una ragionata alternanza. Sì, anche se siamo solo a ottobre.

LAZIO, IMMINENTE IL RINNOVO DI LUIZ FELIPE: DETTAGLI

LAZIO, PARLA LUIS ALBERTO DAL RITIRO DELLA SPAGNA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE