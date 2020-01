PRIMAVERA - Lazio, Menichini in mixed: "Bravi per 60 minuti. Mercato? Valuteremo con la società"

Il girone d'andata della Lazio termina con un netto 4-1 per il Genoa, che espugna il Fersini in rimonta. Una buona prova per almeno un'ora di gioco, poi nella mezz'ora finale gli ospiti hanno surclassato i biancocelesti portando a casa tre punti importanti. Al termine della sfida il tecnico Leonardo Menichini ha commentato così la gara dei suoi ai microfoni dei cronisti presenti: "Per 60 minuti una buonissima Lazio, abbiamo avuto un bel ritmo e avuto la possibilità di raddoppiare. Era una partita aperta contro un bel Genoa. Dopo, una volta preso il pareggio, non abbiamo avuto tempo per riorganizzarci e siamo andati sotto. Per noi è stata una mazzata ed è finita come tutti sapete. Il Fersini troppo facilmente espugnabile? Tutte le partite sono molto equilibrate e può succedere di tutto. Abbiamo perso qualche partita di troppo. oggi speravo almeno in un pareggio. Ne prendiamo atto e cercheremo di migliorarci. Il Genoa ci ha fatto male negli spazi".



GIRONE D'ANDATA - "La partita che rigiocherei? Diverse. In alcune abbiamo preso meno di quello che meritavamo. Forse quella a Torino con la Juventus dove abbiamo sbagliato due rigori. In alcune però meritavamo meno e abbiamo preso i tre punti. Prendiamo atto di questi 17 punti, questo è il bilancio che dovremo migliorare per raggiungere quanto prima l'obiettivo salvezza".



MERCATO - "Marino e Distefano sono due ragazzi venuti in prova e che abbiamo valutato. Ogni tanto qualcuno viene per provare. Vedremo con la società come migliorare questa rosa. Io però in questo momento devo pensare ai ragazzi che sono con noi".



CALO MENTALE - "Nel secondo tempo siamo partiti bene, poi il pareggio ha fatto crollare le nostre certezze. Avevamo speso molto e il Genoa aveva più spazi. A mio parere però il 4-1 è eccessivo".



ALIA - "Lui è un grande portiere, ci sta a volte commettere qualche errore. Nel primo tempo ha fatto delle parate importanti. Sono contento di lui, dobbiamo evitare che gli avversari arrivino con troppa facilità al tiro in porta".