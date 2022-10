Primavera, una vittoria contro l'Imolese per rialzare la testa: quando e dove seguire il match

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta nella scorsa giornata contro il Benevento non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco in casa Lazio, dove il direttore Angelo Fabiani si è sfogato duramente e ha deciso di lasciare i giovani biancocelesti lontani dalle mura di Formello. Per questo i ragazzi di Sanderra sono chiamati a rimboccarsi le maniche già nella prossima gara contro l'Imolese: le due formazioni si sfideranno sabato 29 ottobre alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Bacchilega di Imola (Bologna). Il match sarà visibile su Lazio Style Channel (Canale 233 di Sky). La radiocronaca live sarà disponibile anche su Lazio Style Radio.