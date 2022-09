Under 17, Bernardo Corradi convoca un laziale in vista degli Europei: ecco chi è

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Manca pochissimo alla prima fase delle qualificazioni europee per la Nazionale Under 17. Gli Azzurrini saranno impegnati dal 5 all'11 ottobre nelle sfide contro Kosovo, Finlandia e Grecia. Tra i 27 convocati di mister Bernardo Corradi per il raduno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, in 20 saranno scelti per affrontare le sfide internazionali sopra citate. Intanto nel "gruppone" spicca un nome, quello del laziale Michele Ercoli, terzino sinistro classe 2006, un colosso di 1,80 centimetri che può adattarsi anche al ruolo di difensore centrale.