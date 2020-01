FORMELLO - Lazio, doppia seduta cancellata: rientra Marusic, Luis Alberto a riposo

FORMELLO - Primo allenamento di due, almeno così sembrava da programma: Simone Inzaghi cambia idea e cambia la doppia fissata di mercoledì vista l’intera settimana per preparare la partita con la Spal (domenica alle 15). Il tecnico, soddisfatto della seduta mattutina, ha cancellato quella pomeridiana. Appuntamento direttamente a domani. Le prove tattiche sono ancora lontane, tiene banco l’infermeria: Correa naturalmente fermo, oggi era in Paideia per gli accertamenti al polpaccio. Si attende un comunicato ufficiale da parte del club, ma lo stiramento è stato scongiurato. Stamattina è rimasto a riposo anche Luis Alberto, uno dei pochi a bissare l’assenza di ieri pomeriggio: lo spagnolo è leggermente affaticato, però non sono scattati allarmi: non rischia il forfait per la prossima di campionato. Out invece Adekanye, alle prese con un'elongazione muscolare. Radu, Patric e Milinkovic, 24 ore fa in palestra alla ripresa dei lavori, sono stati riaggregati al gruppo. Il rientro di giornata quello di Marusic: il montenegrino, alle prese da mesi con dei fastidi muscolari, ha svolto l’intera sgambata coi compagni. Inzaghi spera di riabbracciarlo anche tra i convocati con la Spal, gli consentirebbe una rotazione in più sulla fascia destra.

Pubblicato il 29-01 alle 14,50