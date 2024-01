FORMELLO - Lazio, doppia sorpresa: Ciro e Luis in campo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Doppia seduta, doppio differenziato. Immobile di mattina, Luis Alberto di pomeriggio: entrambi i big fuori per problemi muscolari si sono rivisti sul campo per una seduta a parte. I loro infortunio risale alla trasferta di Empoli, le previsioni iniziali pronosticavano un mese di stop. I due stanno cercando di accelerare il recupero e accorciare le tempistiche. Quello più avanti è Ciro che intorno alle 11:30, ha effettuato una sgambata individuale calzando gli scarpini. In cuor suo punta l’eventuale derby della settimana prossima, vorrebbe rispondere presente almeno per la Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita. Luis Alberto un po’ più indietro nel protocollo riabilitativo, però oggi pomeriggio anche lui ha svolto sul terreno di gioco una seduta con gli scarpini.

Per Romagnoli confermato il ritorno in gruppo, se non ci saranno controindicazioni nei prossimi giorni tornerà tra i convocati a Udine. Stesso discorso per Pellegrini che ha già smaltito il fastidio al polpaccio accusato contro il Frosinone. Oggi, a parte Ciro e Luis, non si è visto Hysaj.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 03-01