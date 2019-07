Lazio, dal Portogallo: “Fatta per Neto e Jordao al Benfica”. E spuntano nuovi dettagli...

CALCIOMERCATO LAZIO: "FATTA PER NETO E JORDAO AL BENFICA" - Per Neto e Jordao al Benfica, siamo praticamente ai titoli di coda. La trattativa è nata un paio di settimane fa, arrivando fin dal principio a un passo dalla chiusura. Ora che il calciomercato si è aperto ufficialmente, dal Portogallo si fanno insistenti le voci di un trasferimento sempre più vicino. Secondo la trasmissione sportiva dell'emittente portoghese TVI, il Benfica avrebbe già chiuso l'operazione. Tutto fatto, quindi, ma il network non si è limitato a questo e ha anche rivelato due interessanti retroscena riguardanti la trattativa: il primo è che le negoziazioni per assicurarsi le prestazioni di Pedro Neto e Bruno Jordao sarebbero in realtà divise, al contrario di quello che era trapelato fino a oggi, e il secondo riguarda l'ammontare che la Lazio dovrebbe ancora girare allo Sporting Braga (club dal quale i biancocelesti hanno comprato i due baby portoghesi). Da quanto riportato, sarà Lotito a pagare la restante cifra pattuita per Neto e Jordao al Braga, e non il Benfica per quella che sarebbe stata una sorta di “scorciatoia”. La Lazio, dunque, finirà di comprare i due portoghesi e poi riceverà dal club di Lisbona tutto il denaro ricavato dalla loro cessione.

