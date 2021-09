Serie A, seconda vittoria consecutiva per la Juventus: Samp battuta 3-2

Seconda vittoria consecutiva, non senza fatica, per la Juventus di Max Allegri che ha battuto la Sampdoria imponendosi per 3-2. Dybala al 10' apre le marcature e poi Bonucci poco prima della fine del primo tempo segna la rete del raddoppio. Solo un minuto dopo è Yoshida ad accorciare le distanze e a rimettere in gioco i blucerchiati. Nella ripresa Locatelli firma la rete del 3-1 e non basta la rete di Candreva, che riapre il match, alla squadra di D'Aversa per trovare il pareggio. I bianconeri salgono a quota 8 punti, la Sampdoria rimane a 6.

