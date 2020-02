Lazio, che stile! Tutti i look degli invitati alla festa di Immobile - FT

È l'Immobile-day. In occasione dei suoi trent'anni, l'attaccante della Lazio ha scelto di festeggiare nell'esclusiva location di Palazzo Brancaccio. Gli invitati hanno dovuto rispettare il tema anni '20, ed in particolare il film 'Il grande Gatsby', scelto dal festeggiato, optando per dei look dell'epoca. Da Leiva alla coppia Luiz Felipe-Correa: giocatori, mogli e fidanzate hanno pubblicato sui rispettivi profili social le proprie scelte di stile. Di seguito, tutte le foto:

Pubblicato il 20/02 alle 23.30