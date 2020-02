RIVIVI DIRETTA CALCIOMERCATO LAZIO - Dallo Sheraton: Cicerelli e i rinforzi per la Primavera

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Finisce il calciomercato di gennaio e per la Lazio l'amarezza è legata al mancato colpo Giroud. Arriva Cicerelli, che rimane a Salerno fino a giugno, e dei rinforzi per la Primavera.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - La Lazio ha depositato in Lega i contratti di quattro giocatori. Oltre agli annunciati Novella, Distefano e Morrone c'è una sopresa. I biancocelesti hanno messo sotto contratto anche Emanuele Cicerelli, calciatore questo più esperto essendo un'ala del '94 con 16 presenze in stagione in Serie B e 3 assist. Il giocatore resterà fino a giugno alla Salernitana, ma l'operazione ha fatto infuriare i tifosi granata.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Continuano i movimenti per la Lazio Primavera. Dopo Morrone (andrà in prestito al Rieti), il club biancoceleste ha deciso di portare a Roma un altro talento granata. Si tratta del terzino e capitano della Salernitana Primavera Mattia Novella. Classe 2001, il giocatore ha esordito in Serie B con la prima squadra nel maggio 2018 ed è stato convocato tre volte da Ventura anche in questa stagione. Con i biancocelesti firmerà un pluriennale.

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Operazione importante per la Primavera di Menichini. Il tecnico della Lazio ha finalmente il suo attaccante: sarà Gianmarco Distefano, in arrivo dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto. Depositato anche il contratto di Ludovico Ricci: il difensore ormai ex Viterbese sarà biancoceleste. La Lega di Serie A, per un errore, aveva inizialmente ufficializzato il suo passaggio alla Sampdoria. Pochi minuti fa la Lazio ha chiuso la questione con una nota sul proprio sito.

AGGIORNAMENTO ORE 16 - Movimento in entrata per la Lazio. Il club biancoceleste ha prelevato dalla Salernitana un giovane: il centrocampista classe 2000 Biagio Morrone. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il giocatore ex Primavera della Juventus firmerà con i capitolini fino al 2023. Il ragazzo di Castellammare di Stabia sembra comunque destinato a essere girato subito in prestito al Rieti in Serie C.

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - Arriva ora anche la conferma di Frank Lampard: Giroud non si muove da Londra.

AGGIORNAMENTO ORE 13.35 - Con il passare delle ore si fa sempre più complicata la pista che porta al colpo Giroud. L'attaccante francese, che secondo le indiscrezioni in arrivo dall'Inghilterra si sarebbe allenato regolarmente con la squadra in vista del Leicester, sembra destinato a restare al Chelsea fino al prossimo giugno in assenza di una valida alternativa per completare il reparto offensivo del club londinese.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Novità sul fronte Olivier Giroud. L'Inter, viste le difficoltà di arrivare al francese, avrebbe cambiato obiettivo per virare su Zaza e Bakambu. A questo punto resterebbe da battere soltanto la concorrenza del Tottenham, sperando che intanto il Chelsea trovi anche il sostituto dell'attaccante campione del mondo a Russia 2018.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15: Potrebbe finire dopo 6 mesi la seconda avventura di Milan Badelj alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, il Torino starebbe pensando al centrocampista della Lazio (attualmente in prestito ai viola). Iachini infatti non lo considera titolare e gli preferisce Pulgar. Perciò quella granata potrebbe rappresentare un'occasione di riscatto per Badelj che è legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2022.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - La Lazio prova l'ultimo tentativo per prendere Olivier Giroud. Il ds Igli Tare è volato a Londra. (Qui i dettagli)

MILANO - La Lazio non molla Olivier Giroud. Sono fasi di attesa mentre il francese e il Chelsea prendono una decisione. Ma non è la sola pista che porta in Inghilterra. Da seguire anche la situazione Wanyama, centrocampista in uscita dal Tottenham rimasto nel mirino del ds Igli Tare. Il calciomercato chiuderà alle ore 20. Ultime 12 ore per cercare rinforzi da regalare ad Inzaghi. La Lazio ci prova. Noi de Lalaziosiamonoi.it vi porteremo tutte le notizie di calciomercato direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano, fulcro delle trattative qui in Italia.

Pubblicato il 31-01-2020 alle 8.15