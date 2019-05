Calciomercato Lazio, il Milan pensa a Tare per il dopo Leonardo: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO TARE - Il Milan pensa a Igli Tare. Il club rossonero avrebbe messo gli occhi sul direttore sportivo biancoceleste per ricostruire la squadra del futuro. Leonardo non sembra convincere e, secondo quanto riportato da TMW, l'intenzione del club meneghino sarebbe quello di cambiare. L'albanese avrebbe stregato Ivan Gazidis e, dopo il successo in Coppa Italia, l'amministratore delegato dei lombardi sarebbe sempre più convinto di provare a corteggiare il dirigente dei capitolini. Tare ha un contratto in scadenza nel 2020 e difficilmente lascerà la Lazio, ma è possibile che il Milan provi comunque ad andare in pressing per provare a strapparlo al club di Lotito. Le alternative sono Luis Campos e Javier Ribalta che convincono meno rispetto all'attuale diesse biancoceleste. Tare dalla sua ha la conoscenza del calcio italiano e il fatto che abbia un ruolo importante in una delle big della Serie A. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, ma il direttore sportivo è già al lavoro per la Lazio che verrà e difficilmente lascerà tutto per abbracciare il progetto meneghino.

