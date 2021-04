Lazio - Benevento, gol di Immobile o autogol: la Lega cambia decisione

AGGIORNAMENTO ORE 15.25 - Cambia decisione la Lega e toglie il gol ad Immobile: è autorete di Depaoli. In un primo momento è stato assegnato il gol a Ciro, ma effettivamente il tocco finale è del difensore del Benevento.

LAZIO-BENEVENTO - Decimo minuto, conquista della palla a centrocampo, subito avanti per Correa che infila per Immobile, Ciro si allunga e manda in rete. Prima fuorigioco, poi il controllo del Var corregge e convalida: ma è gol di Immobile o autogol di Depaoli? In effetti la carambola che poi scavalca Montipò non chiarisce, potrebbe esserci stato il tocco decisivo del difensore del Benevento. Sul sito ufficiale la Lega di Serie A attribuisce però il centro all'attaccante biancoceleste, che può finalmente gioire: astinenza interrotta.