Lazio, Enrico Lotito entra in società: ecco quale sarà il suo ruolo

Non solo Angelo Fabiani, anche Enrico Lotito, figlio del presidente, entra in società: ecco quale sarà il suo ruolo nella Lazio...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio riorganizza la sua struttura societaria. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di aggiungere elementi per gestire in maniera ottimale tutte le categorie e le sezioni della squadra. Oltre ad Angelo Fabiani, suo uomo di fiducia nel periodo salernitano, il presidente ha deciso di far entrare anche il figlio Enrico. In particolar modo, come riporta Il Messaggero, Enrico Lotito ricoprirà il ruolo di direttore generale dell’intero settore giovanile e di tutta la sezione femminile, coadiuvando nel loro lavoro lo stesso dirigente ex Salernitana e Mario Bianchessi. Si amplia, dunque, la società Lazio, tutti gli uomini più fidati di Lotito, lo aiuteranno nel migliorare i risultati e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, soprattutto dopo le annate negative della Lazio Women, retrocessa in Serie B, e della Primavera, che ha mancato l'obiettivo promozione. Enrico Lotito, nel ruolo di d.g., avrà il compito di gestire il tutto secondo ciò che ha imparato in questi anni da suo padre.