Lazio, la società saluta Milinkovic: "Non avremmo mai voluto..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima l'annuncio del trasferimento di Milinkovic all'Al Hilal, ora l'ultimo saluto della Lazio. La scorsa settimana è arrivato il video saluto del Sergente dopo otto anni passati con l'aquila sul petto. Stagione dopo stagione in cui il Sergente è entrato nella storia della Lazio, diventando il miglior marcatore straniero di sempre. La notizia del suo addio ha straziato i cuori dei tifosi biancocelesti. Arrivato "bambino", andato via da uomo, nello stesso frangente in cui è diventato papà. La Lazio lo ringrazia per questi otto anni di amore, sudore e professionalità con cui ha colorato ancora di più il libro biancoceleste. Sergej Milinkovic-Savic non verrà mai dimenticato, e Roma lo sa bene. Per questo la società gli ha riservato un video dei momenti più belli trascorsi insieme. Qui sotto il video: "Il momento che non avremmo mai voluto vivere. Grazie per tutte le emozioni, Sergente. Tua Lazio".

Pubblicato il 19/07