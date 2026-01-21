DIRETTA | Lazio Primavera - Cremonese: le formazioni ufficiali
Primavera 1 | 21ª giornata
Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (4-3-3): Pannozzo; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Santagostino, Munoz, Gelli; Cuzzarella, Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi. All.: Punzi.
CREMONESE: Cassin, Lamorte, Galli, Tessadri, Lickunas, Biolchi, Marsi, Zilio, Gashi, Bassi, Raballo. A disp.: Liberali, Patitucci, Patrignani, Faye, Herzuah, Bozza, Lubrano, Vigilati, Murante, Callegari, Jenzeri. All.: Pavesi.
Arbitro: Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: D'Ascanio - Starnini
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Cremonese, gara valida per la ventunesima giornata di campionato. Reduce dal quinto pareggio consecutivo, la squadra di Punzi vuole tornare al successo contro l'ultima in classifica per ampliare il divario con la zona play-out, ora distante solamente due punti. Appuntamento alle ore 12:00 per il fischio d'inizio.