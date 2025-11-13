DIRETTA | Moldavia - Italia 0-0: Zaccagni tenta la sforbiciata
Qualificazioni Mondiali 2026, Gruppo I
Giovedì 13 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Zimbru di Chisinau, Moldavia
MOLDAVIA (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.
ITALIA (4-3-3):Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Balakin; Assistenti: Berkut – Vysotskyi; IV Uomo: Zabroda; VAR: Shurman; AVAR: Panchyshyn
Marcatori: /
Ammoniti: 2' Dumbravanu, 28' Carciun
Espulsi: /
Recupero: /
28' Cartellino giallo per Craciun.
25' Mancini spara alto! Il difensore della Roma spreca l'occasione della partita e non sfrutta l'errore del portiere avversario. Palla sopra la traversa a porta vuota e gara che rimane sullo 0-0.
21' Zaccagni tenta il gol dell'anno con una sforbiciata al volo, ma sfiora soltanto.
12' Insiste l'Italia! Ancora Raspadori con un tiro al volo. La difesa Moldava respinge, ma c'è solo una squadra in campo.
11' Cristante di tacco! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrocampista della Roma si è avventato sul primo palo. Palla fuori e altro angolo per l'Italia.
9' Tentativo da calcio di punizione di Scamacca. L'estremo difensore avversaria spedisce il pallone in calcio d'angolo.
5' Che occasione per l'Italia! Combinazione tra Scamacca e Raspadori che manda l'attaccante dell'Atletico Madrid davanti al portiere anche se in posizione defilata. Tiro respinto.
2' Cartellino giallo per Dumbravanu.
1' Fischio dell'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Moldavia - Italia, match valido per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo il successo per 3-0 contro Israele, gli uomini di Gattuso vogliono proseguire nella scia di successi iniziata proprio contro la Moldavia e continuare a puntare al Mondiale. Appuntamento alle 20:45 con il fischio d'inizio del match.