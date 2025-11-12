Lazio, atteso l'incontro sul mercato tra Sarri e la società: i temi
RASSEGNA STAMPA - Settimana decisiva per il mercato della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni, o forse già domani, la società presenterà il rendiconto che determinerà l'operatività a gennaio. Se non è stata rispettata la soglia dell'80% tra spese e ricavi, sarà a saldo zero; sin caso contrario sarà libero.
La previsione, a oggi, è che il mercato sarà a saldo zero. Si proverà a percorrere la strada del player trading, di cui Lotito aveva parlato nei mesi scorsi. L'obiettivo sarà quello di chiudere alcune cessioni generando plusvalenze.
Sarri intanto, come riportato dallo stesso quotidiano, aspetta la chiamata di Lotito e Fabiani per un vertice proprio sul mercato. L'incontro dovrebbe avvenire tra venerdì e sabato, almeno dopo che il club avrà presentato i conti.