Lazio | Cartellini e tensione: Sarri convoca la squadra prima del Napoli
RASSEGNA STAMPA - Dopo diciotto giornate di campionato, la Serie A ha fatto registrare 27 espulsioni complessive: ben 7 riguardano la Lazio. Un dato che certifica un record negativo e racconta un clima di nervosismo costante. Nonostante questo, Sarri prova a togliere alibi alla squadra, invitando il gruppo a non rifugiarsi nella convinzione di essere stato penalizzato in modo sistematico dagli arbitri.
Alla vigilia della sfida con il Napoli, rivela il Corriere dello Sport, il tecnico aveva convocato una riunione con lo spogliatoio nel tentativo di rasserenare l’ambiente. Un confronto che, però, ha prodotto pochi effetti alla luce di quanto accaduto contro i campioni d’Italia.
All'Olimpico sono arrivati altri due cartellini pesanti, destinati a condizionare anche il prossimo impegno con la Fiorentina: Noslin è stato espulso per doppia ammonizione (molto severa soprattutto la seconda, arrivata per un normale fallo di gioco), mentre Marusic ha lasciato il campo dopo la rissa nel finale con Mazzocchi, con Conte costretto a intervenire per dividerli.