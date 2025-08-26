Lazio, il retroscena su Rovella a Como: dal permesso di Sarri al volo charter

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La nascita di Venere, sua primogenita e la partita contro il Como, la prima per la Lazio. Rovella era preannunciato in campo contro la squadra di Nico Paz & co, ma sabato sera, una volta arrivato nel ritiro di Milano, il centrocampista ha ricevuto la notizia della nascita imminente della figlia, avvenuta nella notte.

Come riporta il Corriere dello Sport, il play della Lazio ha così ottenuto il permesso di Sarri per partire e, con un aereo privato ha raggiunto Roma. Il rientro in squadra è avvenuto solo domenica a pranzo, sempre con un charter. Per questo il Comandante, dopo la notte insonne vissuta dal centrocampista, ha optato per Cataldi titolare, in ballottaggio per tutta la settimana. Adesso però, Rovella si candida per il Verona pronto a far girare la squadra e mettersi in mostra sotto gli occhi del tecnico. Quanto a Patric, il difensore non è ancora pronto, dovrebbe rientrare dopo la sosta di settembre.

