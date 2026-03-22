Lazio, Isaksen è l'uomo più decisivo: il Bologna lo ispira particolarmente
RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen cerca continuità. La Lazio si appoggia su di lui, dopotutto è il capocannoniere della squadra con i 4 gol siglati in stagione. Un bottino modesto, ma il migliore del gruppo biancoceleste. La vena realizzativa è la stessa del 2024-25, suo anno record, chiuso proprio con 4 gol. Può migliorarsi. Per farlo, però, deve trovare continuità.
Di fronte, troverà un Bologna che lo ispira particolarmente. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'esterno danese ha partecipato a tre gol in A contro i rossoblù: è il suo record contro una singola squadra (2 gol e un assist).
In questo momento, Isaksen è per distacco l'uomo più decisivo e pericoloso per la Lazio. Serve una svolta netta per scacciare la discontinuità. Oggi è in cima nelle classifiche di squadra dei tiri totali (38) e dei tiri in porta (14), dei tocchi in area avversaria (89), dei dribbling tentati (66) e riusciti (24).
Isaksen a gennaio era tornato in bilico, si aspettavano offerte da valutare. A giugno si rivaluterà la sua posizione. Molto dipenderà dal futuro di Sarri: secondo lo stesso quotidiano, il Comandante vuole giocatori di continuità e Isaksen non l’ha mai conquistato del tutto. Il finale di campionato e la Coppa Italia, così come il suo futuro, dipendono anche da lui. Dall’Isaksen con le ali, da contropiede, nella peggiore tradizione sarrista.