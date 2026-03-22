Lazio, Lotito stimola la squadra: promesso un bonus anche per il campionato

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RASSEGNA STAMPA - Nonostante le nove gare ancora rimaste da giocare, questo finale di campionato ha davvero poco da dire alla Lazio. Raggiungere l'Europa attraverso la Serie A è ormai da tempo un obiettivo irrealistico e la stagione dei biancocelesti è ora interamente legata alla Coppa Italia, che consentirebbe di alzare un trofeo e qualificarsi direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League.

Trovare gli stimoli da qui alla fine, dunque, non è semplice, ma Lotito le sta provando tutte. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver raddoppiato il bonus per un eventuale trionfo in coppa, il presidente ha promesso un premio per concludere il campionato in maniera decorosa. Battute Sassuolo e Milan, ora alla squadra di Sarri è richiesto un filotto e a Bologna si attendono conferme.

Negli ultimi mesi, la presenza del patron biancoceleste è stata sempre più assidua e, riporta il quotidiano, lo scorso venerdì si è recato a Formello per parlare nuovamente alla squadra. Vincendo contro i rossoblù, la squadra di Sarri (assente al Dall'Ara per squalifica)) effettuerebbe il sorpasso, agganciando l'ottavo posto. Una magra consolazione, certo, ma comunque un incentivo in più per centrare il terzo successo di fila.