Lazio, Mandas insidia Provedel: ballottaggio per la Coppa

Tornano i ballottaggi in porta per la prima volta dopo le amichevoli estive: Mandas spera nell'esordio stagionale

RASSEGNA STAMPA - Per la prima volta in stagione anche la porta diventa un tema aperto. Mandas insidia Provedel e la titolarità torna in discussione in vista dell’esordio della Lazio in Coppa Italia. Il portiere greco spera nel debutto stagionale: finora è rimasto ai margini, unico — insieme al terzo portiere Furlanetto — a non aver mai giocato. L’alternanza tra i pali si è chiusa con la fine delle amichevoli estive, quando lui e Provedel si erano divisi in modo equilibrato i minutaggi: con le gare ufficiali, dal match di Como in poi, il ballottaggio è scomparso.

Come riporta il Corriere dello Sport, le riflessioni di Sarri sono iniziate ieri e proseguiranno fino alla rifinitura della vigilia. Mandas può sperare: proprio la Coppa Italia gli aveva regalato l’esordio assoluto il 10 gennaio 2024, nel derby dei quarti di finale vinto 1-0 grazie al rigore di Zaccagni e a una sua parata decisiva su Belotti. Da allora le gerarchie sono cambiate più volte e l’ultimo periodo lo ha persino fatto scivolare tra i possibili sacrificabili di gennaio.

Al di là degli scenari invernali, Sarri deve decidere a chi affidare la porta in una sfida che pesa un pezzo di stagione. Il clima teso dopo San Siro, la gara secca e la possibilità di andare ai rigori (niente supplementari) impongono una scelta precisa: confermare Provedel, il suo uomo di fiducia, oppure dare finalmente spazio a Mandas, senza farsi condizionare dalle voci di mercato. Il greco ha estimatori in Premier League e Liga, mentre in Italia il Parma lo prenderebbe in prestito.