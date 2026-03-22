Lazio, prova del nove per Maldini: sarà lui l'attaccante del futuro?

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RASSEGNA STAMPA - Daniel Maldini vuole convincere la Lazio a puntare su di lui per l'attacco del futuro. Siamo alla prova del nove, come il ruolo che ricopre e come le partite di campionato che restano da qui alla fine. Poi c'è anche la Coppa Italia, ma quello è un discorso a parte.

La sfida contro il Bologna non ha un grande valore ai fini della classifica, anche se la Lazio vuole arrivare più in alto possibile anche per scongiurare i preliminari di Coppa Italia, ma per Daniel sarà una tappa fondamentale. In ballo c'è il suo futuro in biancoceleste: Sarri lo ha trasformato in un centravanti, da quando è arrivato ha saltato solo una sfida per infortunio. Se Sarri avrà potere decisionale sul mercato, ammesso che resti alla guida della Lazio, potrebbe decidere di affidare proprio al figlio di Paolo le redini dell'attacco biancoceleste.

Proprio Sarri lo ha trasformato in un jolly offensivo che si muove come Raspadori ma che ha un fisico da bomber. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, ha ancora nove partite di campionato per convincere Sarri che è lui l’uomo giusto e il club che dovrebbe investire altri 14 milioni per il suo cartellino, è questa la cifra di un riscatto che diventerebbe obbligatorio soltanto in caso di qualificazione in Europa, ovviamente tramite la Coppa Italia.

Daniel ha superato la concorrenza di Dia, Ratkov e Noslin, oltre ad aver acquisito quel ruolo centrale che altrove stava trovando con non poca fatica. Con l'Atalanta si era accontentato di 7 presenze su 43 (16%), a Monza 20 su 36 (55%) e a Empoli 3 su 11 (27%). Adesso è lui che deve ripagare Sarri di tanta fiducia e generosità e fare il definitivo salto di qualità.