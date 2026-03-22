Lazio, senza Zaccagni cambia il capitano: la scelta contro il Bologna
22.03.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La fascia cambia braccio, almeno contro il Bologna. Con l'assenza di Zaccagni (out un mese per infortunio), la Lazio ha un nuovo capitano. E a sorpresa non sarà Marusic, che quasi sempre durante la stagione è stato il vice del numero dieci biancoceleste. Come si legge nella distinta, infatti, al Dall'Ara sarà Patric a guidare la squadra. Lo spagnolo aveva preso la fascia già nei minuti finali contro il Milan, proprio all'uscita dal campo di Zaccagni. Ora sarà il capitano sin dal primo minuto di gioco.