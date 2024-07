Lazio, Tavares a bordocampo: coscia fasciata, gli esami…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora qualche minuto d'attesa, poi arriverà il fischio dell'arbitro che darà il via all'amichevole tra Lazio e Triestina. Non parteciperà sicuramente al test Nuno Tavares, uscito dal campo nel corso della partita contro il Trapani per un risentimento al flessore sinistro. Come anticipato, la prima ecografia non ha evidenziato versamenti. Sarà necessaria una risonanza magnetica ulteriore per definire chiaramente l'entità dell'infortunio. Nel frattempo, il portoghese - direttamente da bordo campo - ha assistito all'allenamento dei compagni con un'evidente fasciatura sulla zona interessata.

