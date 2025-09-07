Lazio, Zaccagni a parte con l'Italia: il punto sulle sue condizioni
Zaccagni a parte. Alla rifinitura dell'Italia sul campo di Coverciano non si è visto il capitano della Lazio, tra i protagonisti dall'inizio nel 5-0 contro l'Estonia. Nel secondo tempo della partita di Bergamo ha preso un colpo alla caviglia sinistra, che l'ha limitato per pochi minuti prima di uscire per Raspadori. Proprio per questo l'esterno azzurro non ha lavorato insieme al resto del gruppo, ma solo in palestra.
Nulla di preoccupante, al momento: possibile che si tratti anche solo di precauzione vista la partita molto ravvicinata contro Israele. Il ct Gattuso, tra l'altro, starebbe già pensando a un cambio proprio sulla sua fascia, dove dovrebbe partire Cambiaso dal primo minuto. Se Zaccagni sarà a disposizione potrebbe subentrare a gara in corso.
Intanto Sarri lo aspetta a Formello: il suo rientro è previsto tra martedì (giorno di ripresa dopo quarantotto ore di riposo) e mercoledì, per poi iniziare a preparare la terza giornata contro il Sassuolo.