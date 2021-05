MOVIOLA - Lazio - Parma, sufficienza striminzita per Dionisi: gli episodi

Una vittoria allo scadere nel primo incrocio tra la Lazio e Federico Dionisi. Direzione appena sufficiente per il fischietto della sezione di L'Aquila, che pecca a volte di poca personalità andando anche in confusione in alcune scelte, soprattutto nel secondo tempo. Qui di seguito gli episodi disciplinari più rilevanti della gara:

PRIMO TEMPO

10' - Bruttissimo e inutile l'intervento in scivolata di Brunetta ai danni di Strakosha: l'attaccante ducale nel tentativo di intercettare il rinvio colpisce in pieno il portiere biancoceleste, rimediando il primo cartellino della gara.

15' - Episodio dubbio in area di rigore del Parma: scivolata ruvida di Bani su Acerbi che aveva tentato l'imbucata, la palla scivola poi in fallo laterale: proteste moderate dei biancocelesti, Dionisi lascia proseguire senza troppe esitazioni.

44' - Fallo di mano Brunetta in zona d'attacco, Dionisi sanziona il fallo senza estrarre il cartellino: sarebbe stato il secondo giallo, scelta però comprensibile vista la dinamica fortuita dell'intervento.

45' - Concessi 2 minuti di extra time.

SECONDO TEMPO

48' - Fallo in netto ritardo di Gagliolo su Lazzari al limite dell'area di rigore. Dionisi concede inizialmente il penalty, salvo poi tornare sui suoi passi dopo il silent-check: solo punizione per la Lazio e giallo all'esterno parmense. Il replay evidenzia che il fallo è stato commesso un istante prima che il biancoceleste entrasse in area.

70' - Incomprensibile la decisione di Dionisi nel non concedere il calcio di punizione ai danni di Luiz Felipe per l'intervento a vuoto di Bani: il difensore ducale non colpisce né il pallone né il brasiliano, ma a norma di regolamento andrebbe comunque punita l'intenzione dell'intervento.

82' - Senza senso la scelta di Dionisi che interrompe il gioco per permettere i soccorsi per Bani rimasto a terra, quando la Lazio era appena partita in contropiede. Il difensore del Parma, peraltro, era soltanto in preda ai crampi.

90' - Segnalati 5 minuti di recupero.

90' +1 - Giallo per Hernani per un pestone ai danni di Escalante.

90' + 5 - Breve silent-check in occasione del gol biancoceleste: il replay evidenzia però chiaramente che non c'è alcun tocco col braccio di Immobile nella dinamica dell'azione.